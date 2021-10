Regionali, i voti di tutti i candidati in provincia di Cosenza

Nella Circoscrizione Nord c’è il candidato più votato tra tutti in Calabria, Gianluca Gallo che torna in Cittadella con la cifra record di 21.692 voti. E’ il primo consigliere scelto dai calabresi per formare il nuovo governo regionale. Nella lista di Forza Italia nessuno si avvicina alle preferenze ottenute da Gallo, ma la lista risulta comunque la più votata, dopo l’ex assessore Galo figura Katya Gentile con 8.091 voti.

Pierluigi Caputo nella lista Forza Azzurri viene rieletto con oltre 11mila voti, quasi il doppio dei voti che aveva ottenuto nella scorsa tornata elettorale. Un buon risultato anche quello che si è aggiudicato Giuseppe Graziano dell’Unione di Centro con 7.063 preferenze. Nello schieramento dem si distingue il presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci con 6.718 seguito da Mimmo Bevacqua, già capogruppo dem in Consiglio regionale. Disfatta per Carlo Tansi che ha ottenuto 3.594 nella lista Tesoro di Calabria che non ha raggiunto il 4%. Il partito animalista è quello meno votato tra tutti gli schieramenti, il capolista Carmelo Callegari riesce a raccogliere appena una quarantina di voti. Nella lista De Magistris presidente – l’unica a sostegno dell’ex sindaco di Napoli ad aver superato il 4% – Ferdinando Laghi ottiene un ottimo risultato (3.715 voti) ed entra in Consiglio regionale, a riscuotere altrettanti consensi, senza però essere eletto è Mimmo Lucano con 4.400 preferenze nella lista Un’altra Calabria è possibile. Infine nella lista a sostegno di Mario Oliverio è Giuseppe Belcastro con 968 voti.

Liste collegate a Roberto Occhiuto – Circoscrizione Nord

FORZA ITALIA

Gallo Gianluca 21.692

Gentile Katya 8.091

Straface Pasqualina 6.520

Greco Giovanni 5.283

De Caprio Antonio 4.847

Impieri Francesca 4.175

Ciodaro Emira 3.018

Cuzzocrea Andrea 2.765

Salerno Carmelo 2.149

FORZA AZZURRI

Caputo Pierluigi 11.571

Chiappetta Piercarlo 5.083

Blandi Antonella 3.609

Trento Leonardo 1.921

Nigro Pasquale 1.246

Guccione Beatrice 1.120

Pizzutti Valeria 979

Siletta Pietro 819

Battafarano Tiziana 668

FRATELLI D’ITALIA

Orsomarso Fausto 9.040

De Francesco luciana 4.564

Mannarino Sabrina 3.478

Pastore Francesca Loredana 3.340

Lirangi Luigi 2.572

De Gaio Anna 2.147

Astorina Daniela 2.114

Lorelli Gioacchino 1.288

sapia Emanuele 606

LEGA SALVINI CALABRIA

Loizzo Simona 5.360

Molinario Pietro Santo 4.285

Russo Antonio 3.370

Battaglia Leo 1.584

Capalbo Santo 1.441

Iannini Grazia Maria Carmela 938

Morrone Luigi 643

Bisignano Stefania 605

Borrelli Francesca in La Valle 488

UNIONE DI CENTRO

Graziano Giuseppe 7.063

Novello Luigi 3.898

Caracciolo Pietro 2.750

Mongelli Denise 1.348

Leone Antonella 1.251

Papa Raffaele 591

Madeo Cosimina 324

Caputo Francesca Natalina 243

Di Diego Teresa 122

CORAGGIO ITALIA

Filicetti Maria Rachele 1.914

Tenuta Nicola 1.369

De Bartolo Nicolo 1.353

Iorio Alfredo 927

Ianni Katia 637

Fera Mariolina 629

Moro Giuseppe 572

Chiaradia Giancarlo 561

Falco Serafina 208

NOI CON L’ITALIA

Sergio Franco 1.370

Campanaro Fulvio 1.196

Anastasio Oriente 560

Russo Fabrizio 495

Biondo Ernesto 316

Maiolino Patrizia 245

Siciliano Rosaria 137

Perrino Romina 97

Mastroscusa Tiziana 94

Liste collegate ad Amalia Bruni – Circoscrizione Nord

PARTITO DEMOCRATICO

Iacucci Francesco Antonio 6.718

Bevacqua Domenico 6.302

Di Natale Graziano 5.633

Aieta Giuseppe 5.050

Dorato Francesca 3.049

Federico Umberto 2.929

Locanto Maria 2.404

Filippo Catia 1.728

Iaquinta Rossella 1.132

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Tavernise Davide 2.493

Miceli Domenico 2.045

Gallo Rossella 1.063

Leone Luigia 1.018

Campanella Giuseppe Antonio 748

Pancaro Cinzia 732

Sauro Vincenzo 635

Paldino Gianluca 573

Di Caprio Veronica Valentina 327

LA CALABRIA SICURA

Mazzia Rosanna 2.787

Ranù Giuseppe 2.458

Manoccio Giovanni 907

Pecora Maria 558

Grosso Francesco 482

Spadafora Caterina 408

Passarino Giuseppe 395

Morelli Ferdinando 233

Pitaro Laura 183

TESORO CALABRIA

Tansi Carlo 3.594

Gaccione Annamaria 1.468

Pignataro Peppino 672

Lirangi Pietro 653

Gioia Maria Teresa Olimpia 589

Principe Rosa 426

Selvaggi Elisa 412

Morrone Francesco 388

Lattuca Maria Assunta 370

P.S.I.

Forestieri Antonio 403

Oliveti Corrado 296

Campanella Andrea Francesco 244

Roma Anna 233

Tangari Serafino 60

Fiorentino Annarita 23

Leone Rita 18

Pellegrino Adele 14

Turco Raffaella 11

EUROPA VERDE

Pugliese Giuseppe 584

Campana Giuseppe 316

Romano Giusy Elisa 232

Simeri Maria 39

Giglio Patrizia 34

Sisca Alessia 23

Amodeo Orlando 17

Britti Ruggero 12

Giordano Vincenzo 1

PARTITO ANIMALISTA

Callegari Carmelo 43

Cerullo Vincenzo 34

Campana Isabella 19

Palumbo Patrik 10

Greco Marisa 9

Casaburi Anna 6

Di Lauro Caterina 5

Rossetti maria Rosaria 1

Liste collegate a Luigi de Magistris – Circoscrizione Nord

DE MAGISTRIS PRESIDENTE

Laghi Ferdinando 3.715

Falcone Anna 2.617

Algieri Graziella 1.334

Bria Mario 1.295

Pingitore Amedeo 1.197

Cianciulli Maria Grazia 1.120

Aquino Sergio 963

Tarasi Pietro 898

Avolio Marianna 405

DEMA

Vetere Ugo 4.336

Talarico Domenico 3.265

D’Alessandro Felice 2.092

Stamato Maria Angelica 1.711

Scorza Norina 1.364

Giglio Luisa 1.336

Gagliardi Anna Teresa 886

Gimigliano Sergio 808

Boi Domenico 655

UN’ALTRA CALABRIA E’ POSSIBILE

Lucano Domenico 4.400

Broccolo Angelo 840

Greco Anna 762

Pandolfi Luigi 668

Sicilia Maria Gabriella 295

cavazzani Ada 279

Di Leo Angela Antonia 163

Orsino Sergio 103

Conforti Agostino 67

UNITI CON DE MAGISTRIS

Cundari Daniel 1.608

Ambrosiano Domenico 1.053

Nardi Monica 904

Gentile Francesco 760

Gallina Mario 706

Terranova Rosita 662

Ponte Maurizio 567

Emmanuele Maria detta Stefania 450

Parrilla Francesca 252

PER LA CALABRIA CON DE MAGISTRIS

Intrieri Giuseppe 888

Maringolo Antonella 434

Migliuri Sonia 421

Ratti Francesco 390

Garritano Adele 380

Gaudio Cristian 346

Provenzano Francesco 326

Cortese Gennaro 226

Falsetti Cristine 101

CALABRIA RESISTENTE E SOLIDALE

Saccomanno Paola 925

Salvo Luigi 735

Massimilla Claudio 556

Spadafora Giuseppe 175

Andreoli Claudia 163

Guido Luigi 128

Guzzetti Tommaso 110

Roperti Maria Teresa 90

Commisso Giuliana 61

Lista collegata a Mario Oliverio – Circoscrizione Nord

OLIVERIO PRESIDENTE

Belcastro Giuseppe 968

Corigliano Maria Francesca 772

Caligiuri Mario 429

Palopoli Marco 417

Zuccarelli Maria 254

Cariati Sabatino Aldo 184

Carchidi Mara 104

pastore Aldo 64

Wasik Monika Anna 42