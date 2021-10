Loizzo (Lega): «Ora al lavoro per una sanità dei calabresi»

«Ringrazio le migliaia di persone che mi hanno votata, decretando un’elezione al consiglio regionale che mi emoziona e mi lascia la consapevolezza di dover lavorare alacremente per la mia regione». Lo afferma Simona Loizzo, eletta a Palazzo Campanella nelle liste della Lega. «Ora, come ha giustamente detto Roberto Occhiuto, dobbiamo restituire la sanità alla Calabria e su questo tema sarà importante il coinvolgimento di tutte le forze politiche. La sanità è la prima emergenza – conclude Loizzo – e deve tornare in mano ai calabresi dopo oltre un decennio di fallimento delle gestioni commissariali».