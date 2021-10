Viscomi (Pd) presenta un’interpellanza per il Comune di Lamezia

LAMEZIA TERME «Sto per depositare una interpellanza affinché il ministero dell’Interno risolva al più presto la questione del comune di Lamezia Terme, sciogliendo il dubbio che si è creato in merito alla necessità o meno del ballottaggio a seguito della reiterazione del voto in quattro sezioni disposta dal Consiglio di Stato. Certo è che i cittadini di Lamezia non possono pagare anche il costo di incertezze procedurali dopo aver subito quello, ancora più oneroso, dello scioglimento pregresso per infiltrazioni mafiosi. Intervenga al più presto la ministra Lamorgese, con indirizzi precisi su questa importantissima e delicata fase della vita democratica di Lamezia». Così Antonio Viscomi, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Lavoro alla Camera.