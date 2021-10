Assalto alla Cgil a Roma, in tutta la Calabria mobilitazioni e presìdi – FOTO e VIDEO

CATANZARO Sedi della Cgil aperte anche in tutta la Calabria in segno di condanna all’assalto della sede nazionale del sindacaton a Roma da parte dei manifestanti No Green Pass e di militanti di Forza Nuova, In contemporanea con l’assemblea generale nazionale della confederazione convocata dal segretario nazionale Maurizio Landini. Dalla sede regionale a Catanzaro alle sedi delle Camere del lavoro di tutta la regione, dirigenti e iscritti della Cgil, insieme a esponenti della sinistra e del centrosinistra e a movimenti e associaizoni cone l’Anpi, si sono radunati per dire no allo squadrismo e al fascismo e per alzare la vigilanza in difesa delle istituzioni e della democrazia. In molti – tra questi il segretario generale della Cgil Calabria Angelo Sposato – inoltre si sono recati a Roma per partecipare alla manifestazione nazionale.