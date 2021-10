Loizzo: «Inconcepibili i topi in ospedale»

COSENZA «Le immagini che abbiamo visto di topi in alcuni ospedali calabresi sono inaccettabili. Non è pensabile che la nostra sanità sia ridotta così». Lo afferma Simona Loizzo, consigliere regionale della Lega. «C’è bisogno di nuove strutture e di una manutenzione reale negli ospedali esistenti – afferma Loizzo – perché il degrado esistente non è in alcun modo comprensibile. Perché non viene effettuata la derattizzazione – si chiede Loizzo – con regolarità e si arriva a questi spettacoli osceni?».

«Non possiamo in alcun modo fare finta di niente dinanzi a immagini che ci fanno riflettere sullo stato dei nostri ospedali – conclude Loizzo – e ci attendiamo risposte da parte dell’ufficio del commissario».