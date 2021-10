Precipita in un burrone a Palmi, muore sul colpo

PALMI È di un morto il bilancio di un drammatico incidente avvenuto sabato mattina a Palmi. Secondo una prima ricostruzione, l’auto sulla quale viaggiava, un’Audi A3, per cause in corso di accertamento, sembra abbia sbandata e sia precipitata in località Pontevecchio da un’altezza di circa 50 metri.

Per recuperare il corpo della vittima ed estrarlo dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco della zona. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno tentato in vano di salvare l’uomo che per le ferite riportate è morto sul colpo. I carabinieri della locale stazione intervenuti sul luogo dell’incidente stanno ricostruendo l’esatta dinamica di quanto accaduto.