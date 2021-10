Emergenza sbarchi in Calabria, D’Incà: «Dal governo risposte immediate»

ROMA «A fronte dell’incremento di flussi sulla costa calabrese sono state intraprese immediate azioni per la primissima accoglienza». Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, rispondendo al question time alla Camera a un’interrogazione rivolta da deputati leghisti al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e inerente i recenti sbarchi di migranti in Calabria. «La prefettura di Reggio Calabria – ha riferito D’Incà – ha avviato l’allestimento al porto di Roccella Jonica di una tensostruttura per 150 persone e nei prossimi giorni è previsto l’arrivo di una nave per il periodo di quarantena con spazi riservati a eventuali positivi». Inoltre, a Roccella Jonica, ha aggiunto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, «è stata avviata la ristrutturazione di un immobile» da dedicare «alla primissima accoglienza».