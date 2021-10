Inizia la stagione di Occhiuto. Finalmente la proclamazione (a 25 giorni dal voto)

CATANZARO La Corte d’appello di Catanzaro ha proclamato, questa mattina, ufficialmente eletto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Occhiuto, candidato alla presidenza della Regione con il centrodestra, ha vinto le elezioni regionali del 3 e 4 ottobre con il 54,5% (431.675 voti). La sua proclamazione è arrivata a distanza di 25 giorni dal voto.

PROCLAMAZIONE | L’arrivo di Roberto Occhiuto in Corte d’Appello a Catanzaro

«Cambieremo la Calabria, primi risultati entro pochi mesi»

Occhiuto, a margine della cerimonia, ha ribadito il concetto chiave del suo impegno da governatore: «Vogliamo aprire in Calabria una nuova stagione. Il processo non si concluderà in uno o due anni, ma la Calabria la cambieremo e conto di rendere visibili i primi risultati entro pochi mesi»