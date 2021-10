‘Ndrangheta, “Imponimento”: niente esame per i primi tre pentiti

LAMEZIA TERME È stato rinviato l’esame – in videoconferenza – dei primi tre collaboratori di giustizia Paolo Iannò, Michele Iannello e Franco Pino, nel corso del processo “Imponimento” nato dall’inchiesta della Dda di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri, contro la potente cosca Anello di Filadelfia.

Oggi in aula bunker a Lamezia Terme, i pm Antonio De Bernardo e Chiara Bonfadini, infatti, hanno depositato agli atti alcuni verbali dei tre collaboratori di giustizia, con il consenso dei difensori presenti in aula.

La prossima udienza

Dalla prossima udienza, fissata del presidente del Tribunale collegiale di Lamezia, Angelina Silvestri, per il 19 novembre, i pm ascolteranno due collaboratori di giustizia, Matteo Vescio e Francesco Costantino e si procederà all’acquisizione da parte della Dda dei verbali degli altri collaboratori di giustizia già inseriti nella lista dei testi e risalenti prima del 2004:

Domenico Assinnata;

Marino Belfiore;

Antonio Cicciò;

Battista Cosentino;

Gianni Cretarola;

Giuseppe Di Giacomo;

Massimo Di Stefano;

Francesco Fiorentino;

Francesco Mammone;

Umberto Muraca;

Giuseppina Pesce;

Vitaliano Turrà;

Cosimo Virgilio;

Giuseppe Vrenna.