Siderno, in fiamme l’auto di un consigliere comunale alla vigilia dell’assemblea

SIDERNO Il segnale è inquietante perché arriva a 24 ore dalla prima riunione del nuovo consiglio comunale costituito a Siderno a distanza di tre anni dallo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Due auto date alle fiamme: sono quelle di Domenico Catalano, neo eletto consigliere di minoranza, e di suo figlio. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di giovedì in pieno centro, quando una chiamata ha allertato i vigili del fuoco, giunti sul posto per domare l’incendio. Catalano è stato eletto nella lista civica “La nostra missione”, che sosteneva il candidato a sindaco Domenico Barranca. I carabinieri hanno avviato indagini per risalire alla matrice del rogo, ma non si esclude alcuna pista. Potrebbe trattarsi anche di un’intimidazione.