Loizzo (Lega): «La Calabria sia un laboratorio per il centrodestra»

COSENZA «La Calabria è stata certamente un laboratorio politico di eccellenza per il centrodestra nazionale e il risultato delle regionali, in controtendenza con le amministrative nazionali, premia un modello di novità che va valorizzato». Lo afferma Simona Loizzo, consigliere regionale della Lega.

«Un’analisi parziale del voto – sostiene Loizzo – un mese dopo ci porta a considerare non solo la portata del risultato della coalizione ma anche le possibilità di ampliare il consenso portando elementi di rinnovamento e discontinuità nel dibattito politico. L’elemento fondante del centrodestra calabrese non è stato solo l’unità ma la presenza di esperienze e di significati dati dal contributo dei partiti politici che hanno investito sul rinnovamento. Come Lega siamo impegnati sul territorio – continua Loizzo – per legare l’esperienza del governo della Regione al soddisfacimento dei bisogni inespressi e ad un rapporto costante e proficuo con la gente».

«Il centrodestra calabrese – conclude Simona Loizzo – deve cogliere, in tutte le sue particolarità, questa esigenza di innovazione e di disponibilità all’ascolto per rendere ancora più nazionale la vittoria del 4 ottobre e dare un’immagine di novità che tenga insieme azione amministrativa e impegno politico. È questa la vera sfida».