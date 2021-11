Travolta e uccisa a Montalto Uffugo, fermato dai carabinieri il pirata della strada

MONTALTO UFFUGO Un giovane di 31 anni è stato individuato come presunto autore dell’investimento di una donna nigeriana di 27 anni, avvenuto ieri sera a Settimo di Montalto Uffugo (Cosenza). La donna, che era in compagnia di altre persona, è stata investita ed è morta appena arrivata nell’ospedale di Cosenza. Secondo quanto si apprende, il giovane, residente proprio a Montalto, era alla guida di un furgoncino e non si è fermato a prestare soccorso dopo aver travolto la 27enne. I carabinieri hanno svolto indagini riuscendo a rintracciarlo e lo hanno arrestato, ponendolo ai domiciliari. L’uomo avrebbe dichiarato di non essersi accorto di nulla e di aver sentito solo un tonfo, pensando di aver preso una buca.