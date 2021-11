Pubblica amministrazione, Crotone prima su Fb nel rapporto follower-popolazione

CROTONE Crotone è al primo posto in Italia su Facebook per il tasso di follower delle pagine della Pubblica amministrazione in rapporto alla popolazione residente. È il dato che emerge dall’indagine del Forum della Pubblica amministrazione sull’utilizzo dei social network in 107 comuni capoluogo, che ha preso in esame diversi indicatori: presenza su 7 social network, tasso di penetrazione, frequenza di aggiornamento su Facebook, YouTube e Twitter, oltre che produzione di contenuti per questi ultimi due. L’indagine sulle social cities è un’anteprima del Rapporto “ICity Rank 2021″, che sarà presentato integralmente il prossimo 23 novembre in occasione dell’evento Forum PA Città, e che restituirà la classifica completa dei comuni più digitali d’Italia. Se in generale sono le grandi città a pubblicare più contenuti, analizzando invece l'”incidenza”, ovvero il rapporto tra utenti social e popolazione, ci sono delle sorprese. La classifica per numero di follower assoluti su Facebook, ovviamente, vede in testa i comuni demograficamente più consistenti, come Roma con 476mila follower, Milano con 216mila, Torino con 144mila e Napoli con 142mila. Il loro tasso di penetrazione però non è alto (mediamente 15 follower ogni 100 abitanti). In termini relativi, i tassi di penetrazione più elevati (quoziente follower ogni 100 abitanti pari o superiore a 50) si riscontrano a Crotone (62,4 con quasi 389 mila follower)), Verbania (53,8), Caserta (50,3), Macerata (49,8) e Rimini (49,3).