Sparatoria a Vibo Marina, si consegna il presunto responsabile

VIBO VALENTIA Una fuga durata poche ore. Nella serata di ieri, 9 novembre, il presunto responsabile della sparatoria avvenuta a Portosalvo, frazione di Vibo Valentia, si è consegnato ai carabinieri, raccontando quanto avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri.

L’uomo, A.C., secondo quanto ricostruito, avrebbe sparato al culmine di una lite alcuni colpi d’arma da fuoco ai danni dei due 42enni, entrambi residenti a Pannaconi di Cessaniti, ricoverati all’ospedale “Jazzolino” di Vibo. Poi la fuga, terminata in serata quando A.C. si è consegnato ai carabinieri di Vibo Valentia accompagnato dal suo avvocato. Dopo la sparatoria l’uomo si era dato alla fuga. Sul posto erano fin da subito intervenuti per effettuare i rilievi del caso i carabinieri, guidati dal comandante Alessandro Corda. Le due vittime, intanto, sono state ricoverate all’ospedale di Tropea e le loro condizioni non sono gravi.