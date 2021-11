Confapi Calabria: «Casse edili in difficoltà»

RENDE Di settore edile, di contratti di lavoro, di aspetti contributivi e retributivi, si è discusso, venerdì 12 novembre, durante l’incontro organizzato, all’Hotel San Francesco di Rende dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro del Consiglio Provinciale di Cosenza.

Al dibattito, dal titolo: “Settore Edile”, moderato da Francesca Bravi, consulente del lavoro in Milano, Consigliera Nazionale Ancl e referente nazionale Ancl per la commissione C.N.C.E hanno preso parte Fabiola Via, Presidente Consiglio Provinciale Consulenti del lavoro di Cosenza; Salvatore Ciarlo, Presidente Ancl Su- Unione provinciale di Cosenza; Roberto Garritano, Presidente Agcdl di Cosenza; Francesco Napoli, Vice Presidente nazionale e Presidente Confapi Calabria e Antonio Falbo, Presidente Aniem Confapi Calabria.

Durante l’incontro si è affrontato il tema della nuova gestione degli indici di congruità degli appalti in edilizia, mettendo in evidenza le criticità delle casse edili che faticano ad utilizzare i software di controllo che prevengono il dumping salariale e l’abusivismo.

Battaglie da sempre portate avanti da Confapi Calabria che punta alla trasparenza delle imprese sane contro illegalità e sfruttamento del lavoro nero.

«Le casse edili sono in una fase delicata, così come le aziende che appaiono disorientate – dichiara Francesco Napoli – l’applicazione delle nuove norme degli indici di congruità doveva essere già in atto dal 1 novembre. Confapi Calabria, come organizzazione datoriale lancia un grido d’allarme affinché questo singolare ritardo, venga risolto. In un momento particolare per l’edilizia, dopo due anni di pandemia, con i super bonus in atto, gli appesantimenti burocratici, diventano esplosivi. È necessario dunque snellire e facilitare il percorso della normativa anche in questo campo».