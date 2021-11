Crotone, per Voce altri problemi: tre consiglieri di maggioranza non lo voteranno alla Provincia

CROTONE Si complica il futuro amministrativo del sindaco di Crotone, Vincenzo Voce.Tre consiglieri comunali di maggioranza di Crotone annunciano che non voteranno Voce, che si è candidato a presidente della Provincia pitagorica. Si tratta di Anna Maria Cantafora, Vincenzo Familiari e Salvo Riga. I tre non condividono il fatto che Voce abbia deciso di candidarsi, alle elezioni previste per il prossimo 18 dicembre, “con una coalizione partitica con la quale da tempo amoreggiava”, cioè con il Pd e il resto del centrosinistra. Voce paga lo scotto di avere candidato al consiglio comunale soggetti espressione di diverse tendenze politiche. Questo è anche il civismo. Nel momento in cui il sindaco ha deciso di fare l’accordo politico con il centrosinistra, i consiglieri che appartengono idealmente al centrodestra hanno deciso di prendere le distanze pubblicamente dalla sua scelta diffondendo una nota stampa. “La decisione assunta, per come è maturata,- scrivono i tre – ci lascia perplessi e contrariati, sia per le modalità che per la sostanza”. Continuando, aggiungono: “Non solo perché una simile scelta andava condivisa e votata dall’intera maggioranza che sostiene l’amministrazione, ma anche perché in contrasto con quanto il primo cittadino di Crotone ha sempre dichiarato di voler fare, vale a dire una coalizione civica di ampio respiro in grado di coinvolgere tutti coloro i quali si riconoscono in un progetto politico-amministrativo slegato da “vecchie logiche di partito”: un’alleanza per il territorio che partisse dalla città capoluogo di provincia”. Nella nota i tre evidenziano che “tale scenario rischia di snaturare il progetto politico con il quale ci siamo presentati alla città di Crotone un anno fa” e “non possiamo che prendere le distanze da questo percorso, che mette in pericolo la genuinità di un progetto politico che ha avuto la sua forza propulsiva grazie alla partecipazione attiva di semplici cittadini che altro non vogliono che il bene della città di Crotone”. La scelta di Voce di allearsi con le forze del centrosinistra, quindi, potrebbe avere delle ripercussioni anche al Comune, dove già sono emersi problemi di tenuta della maggioranza. Con tre consiglieri in meno il prosieguo amministrativo di Voce si complica ulteriormente e si rischia lo scioglimento anticipato. Il primo scoglio da superare sarà l’approvazione del bilancio di previsione posto all’ordine del giorno della seduta del consiglio comunale convocata per il prossimo 19 novembre. Se c’è la volontà di fare mancare la maggioranza al sindaco la seduta del Consiglio del prossimo 19 novembre rappresenta una grande opportunità per i consiglieri che, eventualmente, non intendono più stare nell’attuale maggioranza e pensano ad elezioni anticipate. L’area che tira non è salutare per il futuro di Voce. Intanto nel centrodestra si continua a lavorare per una coalizione che mantiene fuori dagli accordi l’Udc di Enzo Sculco. Secondo quanto viene riferito da esponenti del centrodestra a non volere Sculco nella coalizione sarebbe stato anche il candidato a presidente, Sergio Ferrari, sindaco di Cirò Marina. Insieme a lui, comunque, ci sarebbero anche altri sindaci del territorio a non volere l’accordo.