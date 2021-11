Franz Caruso inaugura i mercatini di Natale: «Primo segnale di ritorno alla normalità»

COSENZA «Il sindaco Franz Caruso ha inaugurato questa sera i Mercatini di Natale – si legge in una nota – collocati quest’anno nell’area di Piazza Matteotti, nelle immediate adiacenze del mercato urbano di “Campagna Amica”. L’inaugurazione ha richiamato molti visitatori che hanno assistito al taglio del nastro da parte del primo cittadino. All’inaugurazione dei mercatini natalizi hanno partecipato diversi assessori della giunta municipale, a cominciare dall’Assessore all’Artigianato, Commercio e Attività Produttive, Massimiliano Battaglia. Presenti, inoltre, gli Assessori Damiano Covelli, Giuseppina Incarnato e Pasquale Sconosciuto ed anche alcuni consiglieri comunali (tra gli altri i consiglieri Francesco Alimena e Francesco Turco). I Mercatini di Natale 2021, frutto della sinergia dell’Amministrazione comunale con l’Associazione “Mercatini di Natale Cosenza” di cui è Presidente Pierfrancesco Zafferano, sono organizzati in casette di legno modulari ed ospitano 11 operatori economici per la vendita prevalentemente di addobbi natalizi e presepistica. E tra luci e colori inconfondibili, quelli che disegnano la magia del Natale, questa sera si è dato inizio ufficialmente alla festa più importante dell’anno». «L’apertura dei mercatini – ha spiegato il Sindaco Franz Caruso – rappresenta un primo segnale di un ritorno alla normalità, nonostante le difficoltà del momento. Credo che il Natale – ha aggiunto il Sindaco -debba rasserenare gli animi e portare serenità, tranquillità e anche un pizzico di felicità. Noi non abbiamo disponibilità finanziarie per poter dignitosamente affrontare questo periodo natalizio – ha precisato Franz Caruso – però c’è tanta solidarietà e tanto impegno da parte dei commercianti e dei cittadini a dare una mano per restituire a questa festa il suo significato più profondo che è quello di festa anzitutto di pace. Cercheremo anche di illuminare la città per il Natale e lo faremo grazie al contributo e alla generosità dei cosentini, dei commercianti e degli imprenditori. Stiamo lavorando anche per il Capodanno ed anche in questa direzione ci sarà l’aiuto della città. Mi auguro che la pandemia – ha aggiunto Franz Caruso – ci consenta di festeggiare tutti quanti insieme l’arrivo del nuovo anno, al di là di quale spettacolo si andrà ad organizzare. L’auspicio – ha concluso – è che si possa tornare alla normalità e ai rapporti umani che specialmente per noi meridionali sono molto importanti e che passano anche attraverso il contatto fisico. Il ritorno alla normalità potrà aiutare soprattutto tanti commercianti che hanno sofferto più di tutti questa situazione di grande difficoltà».