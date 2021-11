LAMEZIA TERME Un bambino di circa due anni è stato investito, attorno alle 19 di oggi, in località Sant’Eufemia a Lamezia Terme. Il piccolo era in braccio al padre mentre stavano attraversando, sulle strisce pedonali, la centralissima via del Mare quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati travolti da un’auto, una Fiat 500X. Il piccolo è stato soccorso e subito trasportato in ospedale a Catanzaro in “codice rosso” per un sospetto trauma cranico. Sul posto presenti gli agenti della Polizia Locale di Lamezia per i dovuti accertamenti e ora intenti ad eseguire le attività di rito come drug e alcol test.