Loizzo (Lega): «Anche in Calabria c’è l’emergenza casa»

CATANZARO «Nella nostra regione – dice Loizzo – da decenni non si costruiscono alloggi popolari, nonostante la domanda sia aumentata nel tempo. Negli anni – prosegue Loizzo – abbiamo assistito alla trasformazione dell’Atetp in azienda unica regionale ma non ci sono stati investimenti adeguati per venire incontro ai bisogni della popolazione meno abbiente. È ovviamente necessario che su questo tema ci sia un piano nazionale di investimenti e sarebbe opportuno che la Conferenza delle Regioni ponga fortemente il problema al Governo. L’auspicio – conclude la consigliere regionale della Lega – è che la Regione inserisca la questione casa tra le cose più importanti da affrontare restituendo una speranza di alloggio per migliaia di famiglie in difficoltà». Lo afferma Simona Loizzo, consigliera regionale della Lega.