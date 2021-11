Ara Calabria, la lista Confagricoltura-Cia si afferma nuovamente

LAMEZIA TERME «Ora subito al lavoro per dare risposte adeguate alla zootecnia calabrese che ha tante potenzialità che noi dobbiamo avere la capacità di far esprimere al meglio. Così come abbiamo fatto finora». Non nasconde la propria soddisfazione il presidente di Confagricoltura Calabria, Alberto Statti per il risultato ottenuto dalla lista Cia-Confagricoltura all’assemblea regionale dell’Associazione regionale allevatori in cui ha vinto battendo i rivali. «Il risultato di oggi – ha detto ancora Statti – suona come una conferma della buona attività che noi come organizzazione assieme alla Cia portiamo avanti da oltre un ventennio per far crescere il comparto. Ancora una volta ci affermiamo dopo aver ottenuto un risultato brillante in tutte e cinque i congressi provinciali». «Abbiamo iniziato oltre un mese fa a Vibo Valentia – spiega Statti – per poi proseguire a Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone e Cosenza per poi concludere a Lamezia con le elezioni regionali nominando un consiglio direttivo espressione di Confagricoltura e Cia. Una lista che porta avanti e condivide le strategie delle due associazioni a favore del comparto e che per questo ha vinto anche questa volta». «I prossimi passi – conclude Statti – saranno quelli di eleggere il presidente e i due vicepresidenti. A nome mio e del presidente di Cia Calabria Nicodemo Podella facciamo ora gli auguri di buon lavoro alla squadra che saprà interpretare al meglio le esigenze delle aziende zootecniche nel loro percorso di sviluppo di un settore importante dell’agroalimentare calabrese».