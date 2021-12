Covid, la Calabria passa in giallo da lunedì

CATANZARO La Calabria passerà in zona gialla da lunedì. Ad anticipare la notizia trapelata dal Ministero della Salute il Corriere della Sera. Secondo l’ultimo monitoraggio dell’Iss, anticipato dal Corriere dalla Calabria , infatti sarebbe emerso come nella regione si registrino tassi di occupazione dei reparti di terapia intensiva e di quelli di area medica oltre il limite previsti per far scattare il passaggio di colore.

Così dalla prossima settimana la Calabria seguirà il cambio di colore già avvento per il Friuli Venezia Giulia e la provincia di Bolzano.

Anche la Trento era a un soffio dalla zona gialla, con 14,9% di occupazione per l’area medica e e 16,7% per le terapie intensiva. Ma dal ministero fanno trapelare che per la provincia autonoma non è previsto alcun passaggio alla zona gialla.