Lamezia, il Comune onora i crediti della Multiservizi per 5,2 milioni

LAMEZIA TERME «Autorizzato nei giorni scorsi dagli organi preposti del Tribunale di Lamezia Terme il pagamento dei crediti privilegiati ammessi al Concordato Preventivo della Lamezia Multiservizi s.p.a.. Si tratta di importo pari a circa euro 5.200.000,00 che, come da relativo piano concordatario, doveva essere pagato entro il mese di dicembre del 2021 e viene, quindi, ad essere onorato in modo assolutamente tempestivo; in particolare, oltre a consistenti importi da destinare all’erario, circa 900.000,00 euro sono destinati a lavoratori dipendenti e circa 450.000,00 euro a fornitori e professionisti con evidente positivo respiro per il territorio». Lo riporta una nota del Comune di Lamezia Terme. «L’adempimento pieno e puntuale delle obbligazioni concordatarie – fa presente la nota – si inserisce nella puntuale opera di risanamento e di investimento che si sta portando avanti nella società in house Lamezia Multiuservizi in assoluta sinergia con il Comune di Lamezia Terme che ha nei giorni scorsi tempestivamente trasferito importanti risorse per i servizi resi. La lungimiranza gestionale ed oculate decisioni stanno consentendo alla società in house di ripianare ogni posizione debitoria garantendo, quindi, la piena capacità occupazionale e procedendosi, anzi, a nuove assunzioni che costituiscono importante occasione di ripresa per il territorio lametino; accanto al profilo occupazionale, da rimarcare altresì gli importanti risultati raggiunti sia in termini di percentuale di raccolta differenziata e sia in ambito di investimenti per il settore del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico».

«Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti in un periodo tra l’altro di grave emergenza pandemica – dichiara il sindaco Paolo Mascaro – e continueremo ad operare in quotidiana sinergia per ulteriormente migliorare la qualità dei servizi. Doveroso un ringraziamento all’Amministratore Unico Eliseo Bevivino ed a tutti i Dirigenti e dipendenti della società che giorno dopo giorno, con assiduo impegno, stanno consentendo di conseguire un miglioramento nei servizi offerti ed una puntualità assoluta nell’adempimento di ogni obbligazione. Sono per fortuna lontani i periodi nei quali si registravano continui ritardi nei pagamenti di forniture e stipendi e si accumulavano debiti e ritardi. Oggi la nostra azione è protesa ad ulteriore sviluppo e ad acquisire ulteriori finanziamenti sia nell’ambito dell’igiene urbana e sia nel trasporto pubblico per ulteriormente migliorare la qualità dei servizi».

«Alla luce dei brillanti risultati raggiunti – conclude la nota – la Lamezia Multiservizi si candida, quindi, ad essere sempre più protagonista, anche in ambiti territoriali più vasti, nei settori, quale l’igiene urbana, nei quali ha dimostrato di possedere la giusta esperienza, professionalità e competenza».