Apertura del centro vaccinale di Platì, saranno presenti anche Occhiuto e Scaffidi

PLATÌ All’indomani della seduta del consiglio regionale, in programma martedì 14 dicembre, con cui si approverà “Calabria zero”, a Platì il 15 dicembre ore 9.30 in occasione del primo Vax-day prende avvio la rivoluzione del sistema sanità targata Occhiuto-Bortoletti. Lo riferisce in una nota il comune di Platì.

Col nuovo sistema sanitario capace di razionalizzare e ottimizzare i livelli di efficacia ed efficienza organizzativa dell’intero comparto regionale, il Presidente Roberto Occhiuto ha puntato al «riscatto di Platì» che, dopo aver registrato una bassa percentuale di vaccinati, ha dimostrato di avere un’amministrazione comunale immediata a garantire ai cittadini il diritto alla salute.

All’apertura del Centro Vaccinale Platiese, allestito direttamente all’interno del Palazzo Comunale, saranno presenti, oltre al governatore, anche il vescovo Oliva, il commissario straordinario dell’Asp Gianluigi Scaffidi, il direttore del distretto ionico Silvana Murdaca. Insieme a loro il responsabile del centro vaccinale di Bianco Rocco Votano e il primo cittadino di Platì Rosario Sergi. Come ha riferito il consigliere comunale Paolo Ferrara l’iniziativa riguarda «azioni sinergiche e grande intesa nel dialogo tra le istituzioni. Adesso spetta ai platiesi di voler dimostrare senso di responsabilità nel compiere un gesto piccolo ma di grande valenza per proteggere noi stessi e l’intera comunità».