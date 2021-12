CORIGLIANO ROSSANO Dopo quasi un mese di apparente quiete, l’anonima incendi torna a colpire a Corigliano Rossano. Due le auto avvolte dalle fiamme nelle ultime 48 ore che proiettano il numero dei mezzi incendiati, nel solo 2021, a 56.

Dopo Clio bruciata a Schiavonea due notti fa (qui la notizia), nelle scorse ore è andata a fuoco una Ford Kuga, in via Lucarini a Corigliano. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del distaccamento locale che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza i luoghi.

Sul caso indagano i carabinieri del Reparto territoriale. Da quanto filtra si tratterebbe dell’ennesimo incendio doloso. Gli inquirenti stanno battendo diverse piste e non si esclude che vi possa essere stato uno scambio d’auto. La Ford andata a fuoco questa notte pare sia di proprietà di un incensurato mentre nelle vicinanze era parcheggiata un’altra Kuga. Non vi sono al momento conferme in tal senso ma il dato preoccupante è l’escalation del fenomeno incendiario che sta colpendo maggiormente il territorio coriglianese.

Nelle scorse settimane i carabinieri avevano smantellato una gang operante nel “settore” (ne abbiamo parlato qui) ed il tenente colonnello Raffaele Giovinazzo, proprio dopo quell’operazione, aveva lasciato intendere che si trattava solo di un filone d’indagine più ad ampio spettro. (lu.la.)