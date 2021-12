Castrovillari, la caserma “Genio Guastatori” sarà hub vaccinale

CASTROVILLARI La caserma del 21mo Reggimento Genio Guastatori “Ettore Manes” di Castrovillari, tra qualche giorno, sarà sede di inoculazione dei vaccini anticovid.

E’ quanto è stato deciso con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il il Reggimento, rappresentato dal colonnello Umberto Curzio, l’Asp di Cosenza, con il commissario straordinario Vincenzo La Regina, e il Comune rappresentato dal sindaco Mimmo Lo Polito. «La Caserma Manes – è scritto in una nota – metterà a disposizione un’apposita area dedicata ubicata al piano terra di uno dei suoi stabili, dove insiste un’infermeria nella quale gli enti fruitori potranno organizzare adeguatamente l’effettuazione dei vaccini che saranno disposti per la migliore risposta alle prenotazioni e richiami. Una scelta, quella della Caserma Manes – ha sostenuto Lo Polito – dettata dalla concertazione attenta e proficua, con il coinvolgimento del Comitato di Castrovillari della Croce Rossa guidato da Marigrazia Mainieri, a tutela del bene persona, per affermare l’importanza del diritto alla salute, e spinta dalla necessità di chiudere, perché non riscaldato, il centro vaccinale della ‘Locomotiva’ nonché di muovere dall’Ospedale, a salvaguardia dei pazienti che ospita, le inoculazioni che si stanno programmando sul territorio, registrando affluenze sempre

più cospicue». Le vaccinazioni nella Caserma Manes saranno effettuate con il contributo dei volontari della Croce Rossa, dell’Anpana e di Lipambiente.