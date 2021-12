Reggina, cinque sconfitte di fila fanno saltare Aglietti. Toscano in pole

REGGIO CALABRIA Dopo la batosta interna rimediata domenica scorsa dall’Alessandria per 4-0 – la quinta di fila per gli amaranto – il club ha deciso di esonerare Alfredo Aglietti. Il tecnico era arrivato in estate galvanizzando la piazza ma è evidente che qualcosa è andata di traverso, soprattutto nelle ultime giornate. Dalle primissime posizioni, la Reggina si è ritrovata indietro e costretta a guardarsi alle spalle, nonostante l’organico.

«Reggina 1914 comunica di aver sollevato il tecnico Alfredo Aglietti dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club ringrazia sentitamente mister Aglietti per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi mesi». Questo lo stringato comunicato diramato dal club, in attesa del nuovo tecnico.

Il nome più caldo è quello dell’ex Mimmo Toscano, reggino e ancora sotto contratto con la società amaranto. Tra i papabili c’è anche un altro bomber amaranto, Davide Dionigi. Non si esclude nemmeno la pista che conduce all’ex Crotone, Davide Nicola. L’annuncio del presidente Luca Gallo potrebbe giungere in giornata.