‘Ndrangheta nel Vibonese, la cattura dei due latitanti Morelli e Tomaino – VIDEO

VIBO VALENTIA Sono stati localizzati in un’abitazione di Conidoni, frazione di Briatico, in provincia di Vibo Valentia. È finita ieri sera la fuga durata quasi due anni di Salvatore Morelli e Domenico Tomaino, sfuggiti alla cattura il 19 dicembre del 2019 nel corso del blitz “Rinascita-Scott” contro le cosche vibonese, coordinata dalla Dda di Catanzaro guidata dal procuratore Nicola Gratteri. I Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia, hanno così dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere. Per entrambi, accusanti della presunta partecipazione, con ruolo di rilevo, alla locale di ‘ndrangheta di Vibo Valentia, il procedimento penale allo stato si trova nella fase del dibattimento dinanzi al Tribunale vibonese. In considerazione della particolare conformazione dell’area di operazioni, l’intervento ha comportato l’impiego del personale dei Cacciatori di Calabria, del Nucleo Investigativo Provinciale, del Raggruppamento Operativo Speciale e del Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri che hanno agito con straordinaria professionalità.