La ‘ndrangheta al Nord. Presentazione del libro di Gratteri a Nicaso a Lamezia Terme

LAMEZIA TERME Imprenditori, politici, uomini dei clan: sono complici e colpevoli nell’avere spalancato alla ‘ndrangheta le porte del Nord Italia. L’ultimo libro scritto dal procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, e dallo storico e saggista Antonio Nicaso sfata il mito dell’infiltrazione mafiosa nel Settentrione attraverso il “contagio” dovuto all’obbligo di soggiorno. E sfata anche il mito di un Nord virtuoso, ricco di anticorpi sociali pronti a contrastare le mafie provenienti da un Sud povero, corrotto e cattivo. Perché politici e imprenditori del Nord hanno agito secondo logiche di convenienza e hanno colpevolmente sottovalutato la presenza della ‘ndrangheta in regioni come Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige. Sette capitoli per sette regioni, ognuna con la propria storia di corruzione e di negazione del fenomeno mafioso.

Del libro intitolato Complici e colpevoli. Come il Nord ha aperto le porte alla ‘ndrangheta si parlerà col procuratore Gratteri e il professore Antonio Nicaso domani sera, 18 dicembre, alle ore 18 a Lamezia Terme nel Chiostro di San Domenico. L’evento è organizzato dal Sistema bibliotecario lametino in collaborazione con la Libreria Tavella. A moderare l’incontro la giornalista del Corriere della Calabria, Alessia Truzzolillo.