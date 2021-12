CATANZARO Sono un migliaio i bambini nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni i cui genitori li hanno prenotati per essere sottoposti alla vaccinazione anti Covid in Calabria.

Il dato emerge dalla piattaforma per le prenotazioni e reso noto dalla protezione civile regionale. Ieri, nel primo giorno di somministrazione – in Calabria la vaccinazione avviene prevalentemente di pomeriggio – i bambini che hanno ricevuto il siero sono stati 250.