Covid, nelle ultime 24 ore 449 nuovi casi: il tasso di positività si impenna all’8,86%

Sono 449 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 5.066 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati effettuati 1.550.413 tamponi, finora le persone risultate positive al coronavirus sono 100.649 (ieri erano 100.200). Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: rispetto a ieri sale il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 6,47% all’8,86%). Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.548 (+5 rispetto a ieri), i guariti sono 90.594 (+7332 rispetto a ieri). attualmente i ricoveri sono 240, di cui 219 in area medica (+2 rispetto a ieri) e 21 in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 8.3507 (+112).

Ecco nel dettaglio il bollettino odierno della Regione Calabria:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 944 (35 in reparto, 6 in terapia intensiva, 903 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 12.176 (12.002 guariti, 174 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 3.108 (93 in reparto, 7 in terapia intensiva, 3008 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28.699 (28.003 guariti, 696 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 404 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 395 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.177 (9.053 guariti, 124 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3.168 (72 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3.088 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 331.14 (32.680 guariti, 434 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 799 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 789 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.545 (7.435 guariti, 110 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica 109 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori region