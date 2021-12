Tentata estorsione, indagato il segretario generale di Coldiretti

ROMA Il segretario generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, è indagato dalla procura di Roma per tentata estorsione. A darne notizia, l’edizione cartacea de “Il Messaggero”. L’inchiesta partita dalla denuncia del commercialista Enrico Leccisi, che gestiva la contabilità di alcune società satelliti di Coldiretti, avrebbe rilevato dei pesanti ammanchi. Il professionista avrebbe segnalato il “caso” nel corso di una riunione del sindacato nel 202o. Gesmundo, di contro, avrebbe ritirato ogni incarico al commercialista. Il magistrato titolare del fascicolo d’inchiesta, il pm Antonino Di Maio, ha richiesto una proroga al gip. La volontà dei magistrati capitolini è di scavare a fondo per ricostruire quanto accaduto all’interno dell’associazione di rappresentanza e assistenza dell’agricoltura italiana. Inoltre, Leccisi è indagato in un’altra inchiesta aperto dalla procura di Santa Maria Capua Vetere, su denuncia dell’entourage di Gesmundo. L’accusa, in questo caso, è di autoriciclaggio e infedeltà patrimoniale in relazione alla gestione di Agricentro Nord e Sud.