Massi su binari, stop al traffico sulla linea Rosarno-Reggio

REGGIO CALABRIA È stata sospesa, a causa di una frana, la circolazione ferroviaria sulla linea Rosarno-Reggio Calabria, fra Bagnara e Palmi. Lo comunica Rfi. A rendere necessario lo stop del traffico su ferro è stata la caduta di massi sui binari che ha il danneggiamento della linea elettrica di alimentazione dei treni.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rfi per ripristinare in sicurezza la funzionalità della linea. È in corso la riprogrammazione del trasporto ferroviario – è detto in una nota di Rfi – con l’attivazione di servizi bus sostitutivi.