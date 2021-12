‘Ndrangheta, il boss Antonio Mancuso «incompatibile» con il carcere: va ai domiciliari

VIBO VALENTIA Passa dal carcere ai domiciliari Antonio Mancuso (cl. ’38), l’anziano boss di ‘ndrangheta vibonese. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Catanzaro (Anna Maria Saullo presidente, a latere Assunta Maiore e Giuseppe Perri) che ha accolto l’istanza presentata dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Di Renzo.

La salute precaria di Antonio Mancuso

A pesare sulla decisione, infatti, le precarie condizioni di salute di Antonio Mancuso, già condannato per le estorsioni ai danni del tabaccaio Zappia, detenuto finora nel carcere di Secondigliano, a Napoli, un quadro clinico complicato per via di diverse patologie, oltre che una recente caduta che ha richiesto una stabilizzazione vertebrale. Il perito ha però rilevato come «per l’età avanzata» e «lo stato di forzata immobilizzazione e detentivo» sia da considerare «il rischio serio e concreto di strutturazione di uno stato depressivo» i cui rapporti «con l’instaurazione di una demenza sono ampiamente documentati» e i seri e «concreti rischi per la salute» testimoniati anche dall’ultimo ricovero urgente al “Cardarelli” di Napoli.

«Incompatibile con il regime detentivo»

Uno stato di salute dunque «incompatibile con il regime detentivo». Per queste ragioni i giudici hanno disposto la sostituzione della pena, con gli arresti domiciliari che Antonio Mancuso dovrà scontare «nel luogo di cura dove è attualmente ricoverato» e nel luogo che lo stesso Mancuso indicherà dopo le eventuali dimissioni. (Gi.Cu.)