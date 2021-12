Eccellenze e professionalità, nasce il premio “Arcalabria”

Nasce il premio di Arcalabria riservato a professionalità e personaggi calabresi che si sono distinti per merito nelle varie discipline e professioni. Figure che danno lustro alla Calabria, a chi, in qualche modo ha, o ha avuto, un legame con Arcalabria a seguito delle sue molteplici attività e progetti. Il premio, istituito dall’associazione di volontariato, presieduta da Tonino Cardamone, alla sua prima edizione ed è tutto pronto per dare il via alla cerimonia di consegna del riconoscimento che si terrà il prossimo 28 dicembre, a partire dalle ore 15.00, nel suggestivo scenario del borgo di Castelsilano. Un appuntamento imperdibile, durante il quale quattro saranno le eccellenze che saranno premiate e a fare da cornice all’evento, spettacoli di strada, musica, divertimento per grandi e piccini e anche i palati saranno deliziati dalla degustazione di prodotti tipici locali. Un’ organizzazione impeccabile, frutto della collaborazione sinergica di tutte le associazioni del posto insieme ad Arcalabria la cui scelta di Castelsilano come luogo non è casuale, bensì motivata dal nobile scopo di tutti i membri di Arcalabria di valorizzare il borgo. «È da oltre un anno che siamo impegnati a recuperare questo fantastico borgo a rischio spopolamento – spiega il presidente Cardamone – creando un museo all’aperto con murales e opere d’arte che richiamano la tradizione e gli usi del posto. La pandemia ha rallentato il prosieguo del progetto ma certamente non lo ha fermato. Un esempio è questo evento in programma che porterà visitatori pronti ad ammirare da vicino le bellezze di questo straordinario borgo dalla posizione strategica tra il mare ed i monti. La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anticovid e si invitano i partecipanti a rispettare le regole di distanziamento e dell’uso della mascherina all’aperto».