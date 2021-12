CATANZARO Perfezionata l’intesa tra il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e il Commissario Straordinario Francesco Caporaso Responsabile della Struttura Territoriale Anas Calabria, per l’approvazione dei progetti esecutivi relativi ai primi due lotti della ‘Trasversale delle Serre”: “Superamento del Colle Scornari” e Superamento del Cimitero di Vazzano”.

Grazie alla forte sinergia tra la Presidenza della Regione e il Commissario Straordinario, è stato possibile formalizzare in tempi rapidi l’approvazione dei progetti esecutivi da parte del Commissario Straordinario e l’avvio delle procedure di pubblicazione dei bandi di gara, di valenza comunitaria, che avverrà in pochi giorni.

Gli interventi riguardano i due lotti nell’ambito dei lavori di completamento della ‘Trasversale delle Serre’ – del valore complessivo – per il “Superamento del Cimitero di Vazzano” di 9 milioni e 286 mila euro e per il ‘Superamento del Colle Scornari’ di 21 milioni e 545 mila euro.