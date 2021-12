Primo caso di Omicron nel Catanzarese, è un 37enne di ritorno da Roma

CATANZARO Dopo l’accertamento di due casi della nuova variante sudafricana a Reggio e a Cosenza, anche nella provincia di Catanzaro è stato individuato un soggetto affetto da Omicron. Si tratta di un uomo trentasettenne, di rientro da Roma e che è rientrato nel sequenziamento random del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Ospedale “Pugliese Ciaccio”. Il soggetto sottoposto a test, dunque, non era affatto un caso sospetto, ma il contagio da variante è stato scovato in maniera del tutto casuale. Il positivo al momento si trova in isolamento nella sua abitazione e presenta una lieve sintomatologia. Il dipartimento Prevenzione dell’Asp di Catanzaro ha avviato la procedura di tracciamento delle persone che sono entrate in contatto di recente con il 37enne. La quarta ondata in Calabria continua ad impennarsi mentre gli ospedali hanno superato (secondo la rilevazione di Agenas) la soglia critica del 10% nelle terapie intensive (è al 12%, media superiore anche alla media nazionale, che è l’11%), e la soglia critica del 15% in area medica (il 23%, la media nazionale è il 13%). Il bollettino di ieri ha confermato il trend in aumento dei contagi con 676 nuovi casi e 7 decessi in un solo giorno.