CROTONE Ignoti hanno tagliato gli pneumatici dell’autovettura del giornalista Luigi Abbramo, 55 anni, cronista della Gazzetta del Sud per le cronache di Crotone, in servizio nella redazione di Catanzaro. L’atto intimidatorio – per come riportato da Giornalistitalia.it – si è verificato nella notte.

Il comitato di redazione della Gazzetta del Sud ha chiesto di «fare chiarezza su un atto vigliacco e intimidatorio che non fermerà certamente l’opera meritoria del nostro cronista».