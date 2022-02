Prova a liberarsi della droga ma viene arrestato, arrestato un pusher nel Cosentino

CORIGLIANO ROSSANO Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, posta in essere dai Carabinieri dal Reparto Territoriale Carabinieri di Corigliano Rossano e della della dipendente Stazione di Cropalati hanno arrestato, in flagranza di reato, un 24enne, con precedenti specifici.

L’attività investigativa intrapresa dai militari, ha consentito di ricostruire, a livello di gravità indiziaria ed in attesa dei successivi sviluppi, vista l’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari, la condotta posta in essere dall’arrestato, il quale, a seguito di perquisizione veicolare e personale e successivamente domiciliare, è stato trovato in possesso di 8 involucri termo sigillati di sostanza stupefacente del tipo marijuana ed hashish per un peso complessivo di grammi 36 e 6 e di un bilancino elettronico di precisione.

All’atto dell’arresto l’indagato avrebbe anche cercato di disfarsi della sostanza stupefacente, senza però riuscirvi. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.