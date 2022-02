CROTONE Finisce in pareggio la sfida tra il Cosenza e il Crotone che ha giocato in casa allo stadio Scida nella 24esima giornata di campionato di serie B. A mettere a segno 3 reti per gli squali è Maric, i lupi invece si sono difesi con i goal di Laura al 30°, poi di Michele Rigione e infine di Daniele Liotti. Un risultato, poco soddisfacente per entrambe le squadre che porta il Crotone a 15 punti e il Cosenza a +5.