Succurro: «”Il monaco che vinse l’Apocalisse” sarà girato molto in Sila»

SAN GIOVANNI IN FIORE Presto al via le riprese de “Il Monaco che vinse l’Apocalisse”. A darne notizia sui propri canali social il sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che aggiunge: «Con un cast di prestigio, è il film di Jordan River sulla vita di Gioacchino da Fiore, che proprio nelle nostre montagne fondò l’ordine florense e concepì le sue opere, studiate nel mondo.

Oggi, con l’assessore Antonello Martino abbiamo accompagnato il regista River a visitare alcuni luoghi gioachimiti della Sila. L’opera cinematografica sarà anche uno strumento formidabile di promozione del nostro territorio, segnato dalla storia dell’abate florense, profeta della giustizia e della speranza. Il Comune sta collaborando con la produzione, mentre il Centro internazionale di Studi gioachimiti sta fornendo consulenza scientifica. Questo film significa tanto: vuol dire, in primo luogo, puntare i fari sulla storia, sulla cultura e sulla bellezza della nostra San Giovanni in Fiore come sull’attualità di Gioacchino, il suo personaggio più illustre, che continua a parlare di pace e di luce. Specie in questo tempo di guerra e tensioni».