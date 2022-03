Fuga dall’orrore della guerra: i profughi sono 836mila

la guerra in ucraina

Sono all’incirca 836mila i profughi che sono fuggiti dal conflitto in Ucraina: Lo rendono noto le Nazioni Unite.

Ieri, secondo quanto riportato da cotidianul.ro, sono stati 16.000 i cittadini ucraini a varcare la frontiera romena (il 7% in meno rispetto al giorno precedente).

Dall’inizio della crisi, seguendo i dati ufficiali pubblicati dal quotidiano, sono stati 105.452 i rifugiati a varcare la frontiera del paese balcanico. Molti lo hanno già lasciato per raggiungere i propri familiari sparsi in vari Paesi dell’Europa occidentale, ma molti altri sono rimasti, ricevendo la straordinaria solidarietà della popolazione romena che, soprattutto nelle città in prossimità delle frontiere, sta garantendo in tutti i modi assistenza.

Il governo tedesco non fornisce invece previsioni sul flusso di profughi ucraini in arrivo in Germania dalla guerra. Secondo le prime stime sono oltre 5.000 i rifugiati già arrivati nel Paese e non dovranno fare richiesta di asilo, grazie alla semplificazione delle procedure stabilita nei giorni scorsi.

Onu approva risoluzione di condanna contro la Russia

Intanto l’assemblea delle Nazioni Unite a stragrande maggioranza approva la risoluzione di condanna contro la Russia: I voti a favore sono stati 141, cinque contrari e 35 gli astenuti. Tra i 35 Paesi che si sono astenuti nel voto sulla risoluzione Onu che condanna l’invasione russa dell’Ucraina ci sono la Cina, l’India e Cuba. «Accolgo con grande favore l’adozione della risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni unite che chiede alla Russia di ritirare le sue forze armate dall’Ucraina. La comunità mondiale è unita contro l’aggressione ingiustificata e non provocata della Russia contro l’Ucraina». Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. «Lodo l’approvazione da parte dell’ONU, con una maggioranza di voti senza precedenti, della risoluzione con un forte appello alla Russia di fermare immediatamente l’attacco all’Ucraina. Sono grato a tutti gli Stati che hanno votato a favore. Avete scelto il lato giusto della storia. L’esito del voto dimostra in modo convincente che una coalizione globale anti-Putin si è formata e sta funzionando. Il mondo è con noi. La verità è dalla nostra parte. La vittoria sarà nostra». Così su Twitter il presidente ucraino Volodymir Zelensky.

I tweet dal conflitto in Ucraina

Persone con disabilità preparano bottiglie molotov per la resistenza

People with disabilities preparing Molotov cocktails.

That’s Ukrainian resistance. pic.twitter.com/Y7auKZR1E5 — Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) March 2, 2022

In un video diventato virale si vede un soldato russo catturato e rifocillato da civili ucraini

Ukrainian channel-a captured Russian soldier apparently being fed by locals. The post says he burst into tears when he was allowed to video-call his mother. So many of these troops are just teenagers, with absolutely no clue what this war is really for. pic.twitter.com/COlWA3OzrM — Biggsy 🇺🇦 #ЯзаУкраїну #YAzaUkrayinu (@dbiggs0001) March 2, 2022

Cittadini e dipendenti della centrale nucleare di Zaporizhzhia Nuclear Power costruiscono trincee con i loro veicoli per bloccare l’avanzata dei mezzi russi

Ukrainian citizens and employees of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant showing immense bravery as they block a road with vehicles and their own bodies to stop Russian terrorists from passing. I’m not going to lie, this has me in tears. pic.twitter.com/gmPtqNEXmV — Ricky Davila 🌻🇺🇦 (@TheRickyDavila) March 2, 2022

Nella città di Irpin, situata alla periferia ovest di Kiev, le truppe ucraine hanno fatto saltare in aria un ponte per ostacolare il convoglio russo

Irpin, a satellite city on the western outskirts of Kyiv, has suffered multiple Russian attacks since the beginning of the full-scale offensive.



A bridge that connects the city to Kyiv was blown up by the Ukrainian forces to block Russian troops.



Video: Illia Ponomarenko pic.twitter.com/bFwVBwqK8E — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 2, 2022

Una scena che si ripete nei tragici giorni del conflitto: contadini ucraini trainano un tank russo abbandonato