Catanzaro, tavolo permanente del Pd per «l’individuazione del candidato sindaco»

la tabella di marcia

LAMEZIA TERME Si è svolta a Lamezia Terme presso la sede regionale del Partito Democratico, una riunione alla quale hanno partecipato: il segretario regionale Nicola Irto, il segretario provinciale di Catanzaro Domenico Giampà, l’on. Antonio Viscomi, i

consiglieri regionali Ernesto Alecci e Raffaele Mammoliti, il Presidente dell’assemblea regionale del PD Giusy Iemma e il segretario cittadino di Catanzaro Fabio Celia.

Sono stati affrontatati diversi temi politici di attualità «come lo stop alla stabilizzazione dei precari appartenenti al bacino dell’ex legge 15, sottolineando – è scritto in una nota ufficiale – la beffa e la delusione dei circa 70 lavoratori precari che pagano uno scontro politico interno al partito di Forza Italia. La Ministra Mariastella Gelmini ha infatti impugnato la legge regionale per la stabilizzazione del precariato storico della Regione Calabria presentata alla vigilia di Natale con enfasi dalla Giunta Occhiuto. Si è discusso infine, alla vigilia dell’assemblea del Partito Democratico di Catanzaro, che si terrà domenica alle 17.30 presso la Fondazione Terina dove sarà proclamato coordinatore provinciale Domenico Giampà, delle prossime elezioni amministrative della città capoluogo di regione, dove il Partito Democratico dovrà tornare ad essere centrale e trainante per tutta la coalizione di centrosinistra. A tal fine, è stato costituito un tavolo di lavoro permanente per la formazione della lista del PD e per l’individuazione del candidato sindaco».