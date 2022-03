San Cosmo Albanese, riprese le ricerche dell’anziano scomparso

La vicenda

SAN COSMO ALBANESE Ancora nessuna novità dell’87enne scomparso ormai da tre giorni a San Cosmo Albanese, nel Cosentino. L’uomo alloggiava in una Rsa del posto da dove si è allontanato.

I Tecnici della Stazione di Soccorso Alpino Sila Camigliatello del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria hanno già ripreso le ricerche dell’anziano scomparso e, in mattinata, arriveranno, in supporto altri tecnici appartenenti alla Stazione Alpina Pollino. Tutte le componenti impegnate stanno dando il massimo sforzo per il ritrovamento.