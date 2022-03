Un’altra “notte di fuoco” a Corigliano Rossano: in fiamme il sedicesimo mezzo

Il rogo

CORIGLIANO ROSSANO Un’altra “notte di fuoco” a Corigliano Rossano. Un’auto, una Fiat Panda, è stata avvolta dalle fiamme, poco dopo la mezzanotte, mentre era parcheggiata in via Pola, allo scalo di Rossano.

Sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di viale dei Normanni che ha prontamente sedato l’incendio e le forze dell’ordine. Non sarebbero state ritrovate tracce di dolo, ma non si esclude che le indagini possano tendere anche in quella direzione. Si tratta del sedicesimo mezzo andato bruciato in città dall’inizio dell’anno.

Un’altra squadra, contemporaneamente, è intervenuta a Mirto, popolosa frazione di Crosia, nell’hinterland di Corigliano Rossano.

I vigili del fuoco hanno estinto le fiamme che si sono propagate su un’altra auto, una Opel Corsa che era parcheggiata in via Pietro Nenni. Anche in questo caso non sarebbe stata ritrovato alcun innesco. Sul posto anche i carabinieri per le indagini del caso. (lu.la.)