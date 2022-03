Scatta il cessate il fuoco sui corridoi umanitari. Al via le evacuazioni dei civili

Il diario della guerra

KIEV Alla tredicesima giornata di guerra in Ucraina arriva la prima tregua. Seppur parziale e legata all’evacuazione dei civili. È scattata alle 9, ora locale (le 8 italiane), il cessate il fuoco in Ucraina per permettere l’evacuazione di civili da Kiev, Kharkiv, Mariupol, Chernihiv e Sumy secondo l’accordo siglato ieri a conclusione del terzo incontro negoziale tra la delegazione ucraina e quella Russa dopo il flop dei corridoi umanitari che non hanno avuto alcun esito.

Kiev conferma le operazioni di evacuazione

Le prime operazioni dell’evacuazione dalla città ucraina di Sumy sono iniziate, secondo quanto riportano i media internazionali che citano il governo ucraino e mostrano un video postato sui social in cui si vedono le immagini dal corridoio umanitario di Sumy con gli autobus con la croce rossa pronti a partire e delle persone già a bordo.

La conferma arriva anche per la prima volta dalle autorità ucraine. In particolare hanno comunicato che l’evacuazione di alcune centinaia di civili dalle città dove Mosca ha detto di aver sospeso le ostilità sta effettivamente riuscendo. «Più di 150 persone sono state evacuate», ha detto il governatore della regione di Kiev, Oleksiy Kuleba.

Nei giorni scorsi, diversi tentativi erano andati a vuoto e organizzazioni internazionali come la Croce Rossa avevano denunciato che le strade per uscire dalle città erano minate.

Mosca: cessate il fuoco fino alle 21

Conferme anche dal Mosca. Dal ministero della Difesa russo, infatti, è stato comunicato che sono stati aperti corridoi umanitari per consentire l’evacuazione dei civili dalle città di Cherhiv, Sumy, Kharkiv, Mariupol e dalla capitale Kiev.

In parallelo, spiegano sempre da Mosca, è iniziato anche il quarto cessate il fuoco che potrebbe durare fino alle 21 ora locale.