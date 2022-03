Stilo, tra gli arrestati c’è anche il boss latitante Fernando Spagnolo – NOMI

operazione doppio sgarro

REGGIO CALABRIA C’è anche il boss latitante Fernando Spagnolo, di 67 anni, tra i destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Giovanna Sergi nell’ambito dell’operazione “Doppio sgarro” coordinata dalla Dda di Reggio Calabria. Spagnolo risulta irreperibile dal maggio 2019 a seguito della condanna all’ergastolo emessa dalla Corte d’Assise d’Appello per l’omicidio di Marcello Geracitano avvenuto a Stilo il 16 gennaio 2005. Sentenza che lo scorso settembre è stata confermata dalla Corte di Cassazione. Il gip ha disposto il carcere anche per il figlio del boss, Ilario Spagnolo, il nipote Gesen Spagnolo e il genero Giuseppe Furina. Tutti quanti, secondo la Dda, facevano parte della cosca operante a Stilo, nella Locride. Sono finiti in carcere anche Cosimo Panetta, Giuseppe Tassone, Cosimo Tassone e Cosimo Leotta. Quest’ultimo è accusato di essere affiliato ai “Ruga-Gallace-Leuzzi”, storica cosca operante nell’alto Jonio reggino, basso catanzarese e zone limitrofe. Secondo la Dda, Leotta avrebbe messo a disposizione degli associati i propri immobili per lo svolgimento dei riti di affiliazione alla ‘ndrangheta e rivestito, per conto della predetta consorteria criminale, il ruolo di referente territoriale nel Comune di Stilo con la dote di “vangelo”. Il gip ha disposto, inoltre, gli arresti domiciliari per Francesco Aiello e Diego Tassone.

Minacciati consigliere e sindaco di Stilo

Tra i 15 indagati, di cui cinque in stato di libertà, dalla Dda di Reggio Calabria

nell’inchiesta “Doppio sgarro” che ha portato al blitz di stamattina contro le cosche di Stilo, c’è anche Giorgio Domenico Candido. Per lui il giudice non ha accolto la richiesta di arresto formulata dalla Direzione distrettuale antimafia ma il procuratore Bombardieri, l’aggiunto Lombardo e i pm Ferraiuolo e Cappelleri, accusano Candido di essere il mandante delle minacce lanciate al nipote Vincenzo Sorgiovanni, ex consigliere comunale di minoranza del Comune di Stilo la cui auto sarebbe stata danneggiata a colpi di arma da fuoco da un altro indagato, Cosimo Panetta, nel febbraio 2018. L’obiettivo, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato quello di condizionare le scelte di Sorgiovanni in modo da non farlo votare con la maggioranza del Comune di Stilo. L’Ente, nel maggio 2019, è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. L’anno prima la casa di campagna dell’ex sindaco Giancarlo Miriello è stata distrutta da un incendio il cui responsabile, secondo i carabinieri, sarebbe proprio il boss Fernando Spagnolo che voleva «costringere il sindaco di Stilo a non proseguire azioni di repressione contro gli allacci abusivi alla rete idrica». Stando alle risultanze dei carabinieri, inoltre, Fernando e Ilario Spagnolo erano soliti far pascolare le loro capre sulla cosiddetta «pineta del Monte Consolino e su un antico castello medioevale», area sottoposta a vincolo paesaggistico e considerata principale attrazione turistica del centro storico di Stilo. Secondo il gip Giovanna Sergi, la Dda di Reggio Calabria è riuscita non solo «a fotografare la tracotanza di una ‘ndrangheta che non ammette espressioni di ribellione e men che meno di titubanza». Ma l’inchiesta “Doppio sgarro”, condotta dai carabinieri, ha consentito di «attribuire quella spavalderia criminale a soggetti ben determinati, a carico dei quali può dirsi raggiunto un quadro di gravità indiziaria pieno e inequivoco». L’inchiesta, infine, ha consentito di far luce su un’associazione dedita al traffico di cocaina e marijuana a Placanica, Stignano, Caulonia e Pazzano. In quest’ultimo Comune, nel luglio 2018, gli investigatori hanno scoperto una piantagione di cannabis indica: 120 piante che sono state sequestrate e distrutte dai carabinieri.

I reati: traffico di droga e associazione per delinquere di tipo mafioso

Le 9 persone arrestate sono indagate a vario titolo per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, nonché produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti in concorso. Il provvedimento è il risultato di un’ampia e strutturata attività di indagine, condotta dalla Compagnia di Roccella Jonica e coordinata dalla Dda reggina che, avvalendosi di risultanze investigative inerenti personaggi legati a vario titolo alla criminalità organizzata di Stilo e dei Comuni limitrofi, acquisite fin dal 2014, nonché del portato dichiarativo di un collaboratore di giustizia, traendo elementi dalle emergenze probatorie raccolte nell’ambito di separati procedimenti penali diretti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri, aventi ad oggetto alcuni fatti delittuosi che nel passato avevano insanguinato l’area dello Stilaro – tra cui spiccano gli omicidi di Marcello Gerocitano nel 2005 e Giuseppe Gerace nel 2012 – ha consentito di disarticolare l’operatività di un presunto gruppo criminale di tipo mafioso.