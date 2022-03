Il diario della guerra in Ucraina

KIEV Al sedicesimo giorno dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, la guerra registra una nuova escalation. Per la prima volta nuove città ucraine sono state coinvolte nel conflitto si tratta di Lutsk, nel nord-ovest dell’Ucraina, così come a Dnipro, una città sul fiume Dnepr situata nella parte centro orientale del Paese, dove è stato colpito anche un asilo e una persona è rimasta uccisa.

Preoccupa soprattutto l’attacco alla prima città visto che si trova a soli 100 km dal confine con la Polonia ed il rischio di “un incidente” con il Paese confinante così si eleva.

Ma missili e cannonate delle truppe di Putin anche contro Ivano-Frankovsk. Colpito inoltre dall’attacco russo l’istituto di ricerca nucleare a Kharkiv. E in questa città nella notte è stato colpito anche l’ospedale psichiatrico a Kharkiv. A comunicarlo il governatore della regione di Kharkiv, seconda città dell’Ucraina nell’est del Paese, citato dall’agenzia Reuters. Nell’ospedale c’erano 330 persone. Nessuna notizia di vittime.

Dramma a Mariupol. Oltre 1.200 corpi nelle fosse comuni

Resta intanto il dramma delle città assediate, a Mariupol il vicesindaco ha riferito che oltre 1.200 corpi sono stati rimossi dalle strade e si è iniziato a seppellirli nelle fosse comuni.

Nuove fosse comuni si scavano anche a Bucha, sobborgo a nordest di Kiev, da giorni colpito insieme al vicino Irpin da violenti attacchi, mentre le milizie filorusse del Donbass rivendicano di avere conquistato Volnovakha, cittadina strategica a nord di Mariupol.

Intelligence britannica: «Colonna di tank russi avanza verso Kiev»

Le truppe russe stanno iniziando a riposizionarsi ed è «probabile» un attacco a Kiev nei prossimi giorni. Lo sostiene l’intelligence britannica, in un nuovo aggiornamento pubblicato dall’account Twitter del ministero della Difesa. Immagini satellitari mostrano che la colonna dei tank lunga 80 km è arrivata da nord a circa 15 dal centro della capitale, avanzando di 5 km nelle ultime 24 ore, dividendosi sul terreno e nei boschi, «disperdendo» le postazioni di artiglieria in posizione d’attacco.

Zelensky: «Attacco russo su corridoio umanitario»

Mariupol e Volnovakha «sono completamente bloccate. Anche se abbiamo fatto tutto il possibile per far funzionare i corridoi umanitari, da parte russa non c’è stato il cessate il fuoco». È quanto afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Vicino a Mariupol, «carri armati russi hanno aperto deliberatamente il fuoco sul corridoio umanitario, che è un corridoio di vita».

Mosca: pronti 16mila volontari dal Medio Oriente per combattere in Donbass

Oltre 16.000 “volontari” da vari Paesi del Medio Oriente hanno espresso la volontà di essere arruolati per combattere nel Donbass con le autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk: lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu.

Cina: «Occorre evitare l’escalation»

La Cina si dice «profondamente preoccupata per la situazione in Ucraina e spera che la pace possa tornare il prima possibile». Parlando dopo la sessione annuale del Parlamento, il premier Li Keqiang afferma che «la Cina segue una politica diplomatica pacifica indipendente. È importante sostenere Ucraina e Russia perché superino le differenze. Lavoreremo con la comunità internazionale per evitare l’ulteriore escalation e che la situazione vada del tutto fuori controllo. Sosteniamo una normale cooperazione con tutte le parti sulla base del rispetto reciproco e di relazioni vantaggiose per tutti».

Nuove sanzioni alla Russia

Sul fronte economico, l’Occidente punta ad isolare sempre di più la Russia, con gli Usa capofila, che vogliono togliere tutti i privilegi commerciali a Mosca. L’annuncio della revoca arriverà insieme al G7 e ai leader dell’Ue. E consentirà agli Usa di imporre dazi più alti rispetto agli altri membri Wto. Via libera del Senato americano, intanto, allo stanziamento di 13,6 miliardi di dollari per l’Ucraina. E sono pronti a nuove sanzioni anche i leader europei riuniti a Versailles: hanno chiesto alla Russia di fermare le operazioni militari, garantire gli accessi umanitari e la sicurezza delle centrali nucleari.