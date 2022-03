Il diario della guerra in Ucraina

KIEV Nel diciassettesimo giorno di guerra nessuna tregua si registra in Ucraina. Nella notte diverse città sono state bombardate. Il bombardamento più pesante a Mykolaiv, nel sud del Paese Mentre le forze russe continuano l’avvicinamento a Kiev, in diverse città ucraine la notte è trascorsa tra gli ululati delle sirene d’allarme. Oltre che nella Capitale, nella cui area sono state udite anche diverse esplosioni, l’allarme è risuonato anche a Leopoli, Cherasky e Kharkiv.

Mentre le truppe russe si avvicinano progressivamente a Kiev. Qui nella notte si sono sentiti potenti bombardamenti nei sobborghi. A riportarlo la corrispondente di Cnn Clarissa Ward. Alcune immagini satellitari hanno mostrato le forze russe in avvicinamento alla capitale grazie anche all’uso di artiglieria pesante. E l’esercito di Putin ha annunciato di aver completamente circondato la città martire di Mariupol.

Kiev: «Colpito l’ospedale oncologico di Mykolaïv»

Le autorità ucraine hanno accusato la Russia di aver danneggiato un ospedale oncologico e diversi edifici residenziali nella città meridionale di Mykolaiv con bombardamenti di artiglieria pesante. Il responsabile dell’ospedale, Maksim Beznosenko, ha detto che diverse centinaia di pazienti erano nel nosocomio durante l’attacco, ma che nessuno è stato ucciso. L’assalto ha danneggiato l’edificio e fatto saltare le finestre.

Zelensky: «Abbiamo migliaia di prigionieri russi»

In un videomessaggio il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha affermato che «il numero degli occupanti catturati ha già raggiunto un livello tale che questo problema non può essere lasciato alle strutture che avevamo prima della guerra. Migliaia di soldati nemici catturati o arresisi ricevono dal nostro Stato il trattamento richiesto dalle convenzioni internazionali». «Ma ce ne sono così tanti – ha aggiunto – che è necessaria una struttura speciale per affrontare tutte le questioni correlate».

Riparate le linee elettriche della centrale nucleare di Chernobyl

L’Ucraina ha iniziato a riparare i danni alle linee elettriche che servono la centrale nucleare di Chernobyl. Lo hanno fatto sapere le autorità ucraine all’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica.