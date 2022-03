Cosenza, ferito a colpi di pistola il parente di un collaboratore di giustizia

il caso

COSENZA Alfredo Foggetti di 31 anni è stato ferito a Cosenza con un colpo di pistola che lo ha raggiunto al torace. Il giovane, immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale e non versa in gravi condizioni. L’aggressione è avvenuta nei pressi dello stadio San Vito-Marulla di Cosenza, pochi minuti dopo la fine del match di serie B tra i rossoblù e il Lecce. Sul caso indaga la polizia, già sulle tracce dell’aggressore. Foggetti è parente ad un collaboratore di giustizia cosentino. (f.b.)