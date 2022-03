Il nuovo corso a Siderno, «esordio difficile ma la città ha uno spirito democratico»

l’anticipazione

LAMEZIA TERME Nuovo appuntamento con “20.20”, il settimanale di approfondimento in onda questa sera alle 21 sul canale 16 de L’altro Corriere Tv. Ospite di Ugo Floro, Mariateresa Fragomeni, sindaca di Siderno. «L’esordio non è stato dei più facili», ha dichiarato la neo prima cittadina del popoloso comune della costa ionica reggina. Il riferimento è alla serie di attentanti intimidatori con la quale la criminalità organizzata le ha dato il “benvenuto” all’indomani della sua elezione a capo dell’amministrazione sidernese.

«Dati i commissariamenti comunali subiti da Siderno, la comunità negli ultimi dieci anni ha vissuto tanto tempo in uno stato di quiescenza, forse qualcuno pensava che lo spirito democratico della città si fosse spento, invece no, abbiamo dimostrato che i cittadini hanno tanta voglia di partecipare alle dinamiche amministrative. E si vede, lo noto nel quotidiano, dove incontro tante persone, anche non affini politicamente a me».

Sì, perché Mariateresa Fragomeni è una dirigente di primo piano del Pd, e ci tiene a sottolinearlo quando auspica «che la buona prova che il centrosinistra ha dato di sé in occasione del turno amministrativo ultimo, vincendo tra l’altro a Cosenza e nella mia città, possa essere la premessa per una coalizione più plurale, ma soprattutto più vicina ai cittadini, che devono essere riferimento continuo della politica, non solo nelle campagne elettorali». Sulla valutazione dell’andamento della giunta regionale di centrodestra, la sensibilità di Fragomeni è leggermente diversa rispetto all’opinione di molti big democrat: «Per essere stata assessore regionale, ritengo che 12 mesi bisogna darseli prima di cominciare a fare dei bilanci».